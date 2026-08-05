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Darmian nel mirino del Sassuolo, possibile colpo a zero per la difesa

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Dopo la fine del contratto con l’Inter, Matteo Darmian potrebbe presto trovare una nuova squadra dalla quale ripartire con il difensore che sarebbe finito nel mirino del Sassuolo.

Matteo Darmian
Darmian nel mirino del Sassuolo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il nuovo allenatore Alberto Aquilani ha chiesto l’acquisto di un nuovo terzino destro per la stagione che sta per cominciare con i neroverdi che avrebbero messo nel mirino l’ex giocatore dell’Inter. Difensore molto apprezzato anche per la sua duttilità (è in grado di giocare sia da centrale che da esterno), Darmian potrebbe presto firmare con i neroverdi.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli emiliani avrebbero messo nel mirino anche Obrador e Valeri.

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