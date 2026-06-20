Gila-Napoli, passi in avanti: fissato il prezzo per la chiusura | CM

Mario Gila si avvicina sempre più all’addio alla Lazio con il Napoli intenzionato a chiudere l’affare a stretto giro di posta per assicurarsi il centrale spagnolo, molto apprezzato da Massimiliano Allegri.

Classe 2000, Mario Gila sembrava essere molto vicino al Milan nei mesi scorsi considerata la presenza di Massimiliano Allegri e Igli Tare all’interno della società rossonera. Gli esoneri dei due dal Milan hanno chiuso le porte di un suo possibile arrivo alla corte di Ruben Amorim con il Napoli che sta provando ad accelerare per assicurarsi il calciatore della Lazio.

Nei giorni scorsi c’è stata una frenata per quello che riguarda l’affare, con il Napoli che, pur di portare il giocatore a disposizione di Allegri già a partire dall’inizio del ritiro, sta lavorando per provare a chiudere a stretto giro di posta. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio sarebbe pronta a dare l’ok alla cessione del difensore per una somma attorno ai 20 milioni di euro.

Il Napoli, partito inizialmente da un’offerta da circa 12 milioni, è pronto ad alzare la proposta, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta dei biancocelesti. Una mossa che potrebbe portare alla chiusura dell’affare, considerato il fatto che i capitolini rischiano fortemente di perderlo a zero tra un anno.