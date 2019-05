CALCIOMERCATO MILAN RAFAEL CAMACHO LIVERPOOL WOLVERHAMPTON SPORTING CP - Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato dell'interesse del Milan per Rafael Camacho. Il 18enne polivalente centrocampista è in scadenza di contratto col Liverpool il 30 giugno del 2020 e, allo stato attuale, un prolungamento appare improbabile.

Sul portoghese si sono posati gli occhi anche del, club dellaa forti tinte lusitane, e dello. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , sono queste ultime le squadre maggiormente accreditate per accaparrarsi il calciatore. Il Milan, al momento, è in posizione più defilata, perché le richieste economiche dell'entourage di Camacho sono state ritenute eccessive e, dunque, rispedite al mittente. Non solo esclusi ritorni di fiamma dei rossoneri, e CLICCANDO QUI potrai seguirli in tempo reale, ma ad oggi Rafael Camacho è un po' più lontano dal Milan.