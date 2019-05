CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER SESSEGNON / Dove sarà il futuro di Ryan Sessegnon? Scommetteremmo ancora in Premier League, con il Tottenham in testa. Mauricio Pochettino, che guarda anche in Serie A per rinforzare la squadra, è un grande estimatore del 'millennial' inglese e probabilmente il favorito nella corsa al cartellino del diciottenne londinese. Ad oggi la certezza è che l'esterno lascerà il Fulham in estate vista la retrocessione dei 'Cottagers' in Championship, nonostante i 100 milioni e passa spesi (in parte buttati) l'estate scorsa.

In lizza ci sarebbe pure il, tuttavia non va sottovalutato del tutto un possibile trasferimento in altri Paesi, per esempio in Francia o Germania dati i recenti accostamenti a. Difficile ma non impossibile, infine, l'approdo di Sessegnon in Italia.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il profilo del classe 2000 è stato offerto di nuovo alla Juventus e presto verrà sottoposto all'attenzione dell'Inter. Per la prossima stagione i nerazzurri cercano pure un laterale mancino, considerata la probabile partenza di Dalbert, e Sessegnon potrebbe rappresentare un profilo molto interessante e valido, specie se dovesse arrivare Antonio Conte. Gli ostacoli sono ovviamente la concorrenza e il prezzo. Stando alle nostre informazioni, il Fulham del'anglo-pakistano Shahid Khan vuole almeno 35 milioni di euro.

