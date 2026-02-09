Disastro Var: Guida e Massa ribaltano la classifica di Juve e Napoli

Week end negativo per gli arbitri di Serie A. Dal rigore negato a Cabal a quello concesso a Vergara: tutti i casi da moviola

Sono state giocate solo sette delle dieci gare della 24esima giornata di Serie A, ma si può già fare un bilancio dell’operato degli arbitri e dire che è gravemente insufficiente. Nel posticipo tra Juventus e Lazio fa bene Guida a non concedere rigore dopo meno di un minuto per il tocco di mano di Marusic non punibile e a convalidare la rete di Pedro: non c’è fallo di Maldini su Locatelli a inizio azione.

Sul gol annullato a Koopmeiners, invece, segue le indicazioni di Rocchi sul fuorigioco geografico di Khephren Thuram, sebbene il mediano bianconero non sembri affatto impattare sulla visuale di Provedel. Nella stessa azione, però, Gila travolge in area Cabal: intervento negligente da sanzionare, ma Mazzoleni e Maresca non richiamano l’arbitro alla On Field Review.

Regolare il gol di Bisseck che sblocca Sassuolo-Inter: non c’è fallo su Thorstvedt. Dubbi sulla posizione di partenza di Marcus Thuram, ma il Var è chiamato fuori dal momento che con il calcio d’angolo inizia una nuova APP. Matic prima ammonito (era diffidato) e poi espulso direttamente da Chiffi per un insulta: prenderà almeno due giornate di squalifica.

Eccessivi i cartellini rossi a Pobega (dopo intervento Var) e Troilo (per somma di ammonizioni) nel derby emiliano tra Bologna e Parma. Annullata l’autorete di Castro per fuorigioco giudicato attivo di Pellegrino che prova a intervenire sul pallone.

Genoa-Napoli, non c’è step on foot su Vergara

/7 232 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 2 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 3 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 4 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 5 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 6 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 7 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 14% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Male l’internazionale Massa in Genoa-Napoli. Dopo meno di un minuto si perde il rigore (concesso dopo On Field Review) per il fallo di Meret su Vitinha. Errato pure il giallo al portiere dei partenopei. Sbagliano invece il Var Di Bello e l’Avar Fabbri a richiamarlo per il contatto tra Cornet e Vergara: c’è contatto ma non è step on foot. Non doveva essere accordato il penalty.