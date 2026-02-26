Atalanta
Juventus, Spalletti si consola con Bremer per la Roma. Sospiro per Kalulu

La squadra bianconera è tornata subito al lavoro dopo la cocente uscita di scena in Champions col Galatasaray

La Juventus si lecca le ferite dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray, con la ‘Vecchia Signora’ a un passo da un’impresa storica dopo la pesantissima sconfitta dell’andata.

Spalletti ritrova Bremer contro la Roma
I supplementari sono stati fatali alla squadra di Spalletti, trafitta sul 3-0 dall’ex Napoli Osimhen. La Juve però deve cercare di riassorbire subito la botta e concentrarsi immediatamente sul campionato, dove arriva una sfida cruciale in chiave quarto posto. Domenica sera c’è lo scontro diretto nella tana della Roma, che dirà tanto sulla corsa alla qualificazione per la prossima Champions.

Juve, adesso c’è la Roma: le condizioni di Bremer e Kalulu

Intanto Spalletti può tirare un sospiro di sollievo per Kalulu, costretto al cambio con il Galatasaray sul finire del primo tempo supplementare. Per il difensore francese si tratta semplicemente di crampi, considerando la fatica della tiratissima partita di Champions.

Juventus, le condizioni di Bremer
Nessun problema fisico quindi per l’ex Milan, che nel pomeriggio ha sostenuto una seduta defaticante insieme agli altri giocatori impiegati all’Allianz Stadium. Chi ha giocato meno o non è sceso in campo – come ad esempio Gleison Bremer – ha svolto una normale sessione di allenamento alla Continassa. Il brasiliano col Galatasaray è rimasto in panchina visto che non era al meglio della condizione, ma per il big match dell’Olimpico contro la Roma si candida a tornare titolare al centro della difesa.

Spalletti oltre a Bremer ritroverà anche Cambiaso e Cabal, mentre non sarà disponibile per squalifica capitan Locatelli insieme agli infortunati Holm Vlahovic.

