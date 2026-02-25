Atalanta
PAGELLE e TABELLINO Juventus-Galatasaray 3-2: Spalletti a un passo dal miracolo, Osimhen letale

Foto dell'autore

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per il ritorno dei playoff di Champions League. L’ex centravanti del Napoli beffa la ‘Vecchia Signora’ ai supplementari

La Juventus a un passo da un’impresa storica in Champions League contro il Galatasaray. Il capolavoro di Spalletti sfuma sul più bello, con la ‘Vecchia Signora’ gelata nei supplementari da Osimhen. 

Locatelli e Osimhen: le pagelle di Juve-Galatasaray
Osimhen e Locatelli (Ansa) – Calciomercato.it

Juve avanti all’intervallo grazie al rigore di capitan Locatelli, mentre nella ripresa prima Gatti e poi il solito McKennie portano i bianconeri sul clamoroso 3-0 malgrado la contestata espulsione di Kelly. Zhegrova all’extra-time manca la rete del sorpasso, poco più tardi è però Osimhen a spegnere le speranze dei bianconeri. Juve comunque eroica e applaudita a fine partita dai pubblico di casa. 

Voti e pagelle di Juve-Galatasaray: McKennie non tradisce mai, l’arbitro fa discutere

JUVENTUS

TOP: McKennie 8 – Impareggiabile per abnegazione e spirito di sacrificio. Il pretoriano di Spalletti non tradisce mai e spedisce la Juve ai supplementari, infuocando lo ‘Stadium’ prima della beffa firmata Osimhen. Gol da centravanti di razza, lui che oggi ha stazionato da terzino. Jolly per eccellenza: se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. 

FLOP: Kelly 5 – Ha già sulle spalle un cartellino e la decisione dell’arbitro è molto discutibile. Furibondo come tutta la Juve: il rosso dopo l’intervallo gela l’Allianz Stadium e Spalletti. 

  • Perin 6
  • Kalulu 7 (109′ Openda SV)
  • Gatti 7
  • Kelly 5
  • McKennie 8 
  • Thuram 7,5 (78′ Adzic 5)
  • Locatelli 7,5 (109′ Kostic SV)
  • Koopmeiners 7
  • Conceicao 6 (68′ Zhegrova 5)
  • David 5,5 (68′ Boga 5,5)
  • Yildiz 7 (103′ Miretti 5,5)
  • All. Spalletti 8

GALATASARAY

TOP: Osimhen 7,5 – Nervoso per tutta la partita, fa a sportellate con Gatti senza esclusioni di colpi. Litiga anche con i compagni dopo il tris bianconero, nei supplementari però punisce la ‘Vecchia Signora’ con la zampata che vale la qualificazione. Letale.

FLOP: Torreira 4 – Sempre a rincorrere, sverniciato da Thuram e in ritardo sul rigore che ridà speranza alla Juventus. Senza lucidità in mezzo: decisamente un passo indietro rispetto alla prova senza sbavature dell’andata.

  • Cakir 6,5
  • Sallai 4,5 (59′ Boeye 5)
  • Sanchez 4,5
  • Bardakci 5
  • Jacobs 5 (87′ Elmali 5)
  • Lemina 5 (87′ Icardi 5)
  • Torreira 4 (103′ Singo 6)
  • Yilmaz 6,5
  • Gabriel Sara 5 (72′ Gundogan 5)
  • Lang 5 (59′ Sane 5)
  • Osimhen 7,5
  • All. Buruk 4,5

ARBITRO: Pinheiro 4

Il tabellino di Juventus-Galatasaray: bianconeri fuori dalla Champions

Luciano Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – calciomercato.it

Rimpianti e rabbia per la Juventus, che quasi ribalta il Galatasaray nel return match dei playoff di Champions. Bianconeri fuori dall’Europa, ma a testa altissima nella notte dell’Allianz Stadium. Il cuore non basta alla squadra di Spalletti, che in dieci uomini spaventa il ‘Gala’ prima di cedere le armi solo ai supplementari. 

JUVENTUS-GALATASARAY 3-2 (d.t.s.)
37′ rig. Locatelli (J); 70′ Gatti (J); 81′ McKennie (J); 105′ Osimhen (G); 118′ Yilmaz (G)

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram (78′ Adzic), Locatelli, Koopmeiners; Conceicao (68′ Zhegrova), David (68′ Boga), Yildiz (103′ Miretti). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. Allenatore: Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai (59′ Boeye), Sanchez, Bardakci, Jakobs (87′ Elmali); Lemina (87′ Icardi), Torreira (102′ SIngo); Yilmaz, Gabriel Sara (72′ Gundogan), Lang (59′ Sane); Osimhen. A disposizione: Sen, Guvenc, Akgun, Kutucu, Asprilla, Ayhan. Allenatore: Buruk

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)
VAR: Kwiatkowski (Polonia)
Ammoniti: Osimhen (G), Kelly (J), Sallai (G), Gabriel Sara (G), Cakir (G)
Espulsi: Kelly (J)

Note: recupero 5′ e 5′; presenti 41.678 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium

