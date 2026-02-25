PAGELLE e TABELLINO Juventus-Galatasaray 3-2: Spalletti a un passo dal miracolo, Osimhen letale

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per il ritorno dei playoff di Champions League. L’ex centravanti del Napoli beffa la ‘Vecchia Signora’ ai supplementari

La Juventus a un passo da un’impresa storica in Champions League contro il Galatasaray. Il capolavoro di Spalletti sfuma sul più bello, con la ‘Vecchia Signora’ gelata nei supplementari da Osimhen.

Juve avanti all’intervallo grazie al rigore di capitan Locatelli, mentre nella ripresa prima Gatti e poi il solito McKennie portano i bianconeri sul clamoroso 3-0 malgrado la contestata espulsione di Kelly. Zhegrova all’extra-time manca la rete del sorpasso, poco più tardi è però Osimhen a spegnere le speranze dei bianconeri. Juve comunque eroica e applaudita a fine partita dai pubblico di casa.

Voti e pagelle di Juve-Galatasaray: McKennie non tradisce mai, l’arbitro fa discutere

JUVENTUS

TOP: McKennie 8 – Impareggiabile per abnegazione e spirito di sacrificio. Il pretoriano di Spalletti non tradisce mai e spedisce la Juve ai supplementari, infuocando lo ‘Stadium’ prima della beffa firmata Osimhen. Gol da centravanti di razza, lui che oggi ha stazionato da terzino. Jolly per eccellenza: se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.

FLOP: Kelly 5 – Ha già sulle spalle un cartellino e la decisione dell’arbitro è molto discutibile. Furibondo come tutta la Juve: il rosso dopo l’intervallo gela l’Allianz Stadium e Spalletti.

Perin 6

Kalulu 7 (109′ Openda SV)

Gatti 7

Kelly 5

McKennie 8

Thuram 7,5 (78′ Adzic 5)

Locatelli 7,5 (109′ Kostic SV)

Koopmeiners 7

Conceicao 6 (68′ Zhegrova 5)

David 5,5 (68′ Boga 5,5)

Yildiz 7 (103′ Miretti 5,5)

All. Spalletti 8

GALATASARAY

TOP: Osimhen 7,5 – Nervoso per tutta la partita, fa a sportellate con Gatti senza esclusioni di colpi. Litiga anche con i compagni dopo il tris bianconero, nei supplementari però punisce la ‘Vecchia Signora’ con la zampata che vale la qualificazione. Letale.

FLOP: Torreira 4 – Sempre a rincorrere, sverniciato da Thuram e in ritardo sul rigore che ridà speranza alla Juventus. Senza lucidità in mezzo: decisamente un passo indietro rispetto alla prova senza sbavature dell’andata.

Cakir 6,5

Sallai 4,5 (59′ Boeye 5)

Sanchez 4,5

Bardakci 5

Jacobs 5 (87′ Elmali 5)

Lemina 5 (87′ Icardi 5)

Torreira 4 (103′ Singo 6)

Yilmaz 6,5

Gabriel Sara 5 (72′ Gundogan 5)

Lang 5 (59′ Sane 5)

Osimhen 7,5

All. Buruk 4,5

ARBITRO: Pinheiro 4

Il tabellino di Juventus-Galatasaray: bianconeri fuori dalla Champions

Rimpianti e rabbia per la Juventus, che quasi ribalta il Galatasaray nel return match dei playoff di Champions. Bianconeri fuori dall’Europa, ma a testa altissima nella notte dell’Allianz Stadium. Il cuore non basta alla squadra di Spalletti, che in dieci uomini spaventa il ‘Gala’ prima di cedere le armi solo ai supplementari.

JUVENTUS-GALATASARAY 3-2 (d.t.s.)

37′ rig. Locatelli (J); 70′ Gatti (J); 81′ McKennie (J); 105′ Osimhen (G); 118′ Yilmaz (G)

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram (78′ Adzic), Locatelli, Koopmeiners; Conceicao (68′ Zhegrova), David (68′ Boga), Yildiz (103′ Miretti). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. Allenatore: Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai (59′ Boeye), Sanchez, Bardakci, Jakobs (87′ Elmali); Lemina (87′ Icardi), Torreira (102′ SIngo); Yilmaz, Gabriel Sara (72′ Gundogan), Lang (59′ Sane); Osimhen. A disposizione: Sen, Guvenc, Akgun, Kutucu, Asprilla, Ayhan. Allenatore: Buruk

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

VAR: Kwiatkowski (Polonia)

Ammoniti: Osimhen (G), Kelly (J), Sallai (G), Gabriel Sara (G), Cakir (G)

Espulsi: Kelly (J)

Note: recupero 5′ e 5′; presenti 41.678 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium