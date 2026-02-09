Atalanta
Blitz Juve, firma gratis: Spalletti ha un nuovo centrocampista

La Juve accelera sul mercato in queste ore: si avvicina un affare a parametro zero per il centrocampo di Luciano Spalletti. 

C’è grandissima delusione in casa Juve dopo il pari ottenuto in extremis contro la Lazio ieri sera. I bianconeri, sotto di due reti, sono bravi a rimontare grazie alle reti di McKennie e di Kalulu e nel finale sfiorano addirittura la vittoria. Un punto prezioso in chiave Champions per l’undici di Spalletti che, però, avrebbe meritato ampiamente il successo.

Juve che si prende la sua personale rivincita sul mercato. Si avvicina infatti un super affare a parametro zero: lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe ormai a un passo dall’acquisto di Xaver Schlager, centrocampista austriaco classe ’97, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Lipsia e che ha ufficializzato di recente l’addio al club di Bundesliga.

Parliamo di un calciatore esperto e molto importante in mezzo al campo, grazie alle sue grandi doti atletiche: la Juve lo sa bene e ora è pronta a chiudere.

