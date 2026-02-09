Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Yildiz firma per una Juve di nuovo grande: contatti avviati per il super colpo a zero

Foto dell'autore

Imprescindibile la qualificazione alla prossima Champions

La Juve pensa in grande, la Juve è obbligata a tornare grande. Oltre che un sostanzioso aumento dell’ingaggio, da 1,7 a 6 milioni bonus esclusi è tanta roba, Yildiz aveva infatti chiesto e probabilmente ottenuto delle garanzie su una campagna di rafforzamento in grado di alzare (e non di poco) il livello dell’attuale rosa.

In tal senso sarà imprescindibile la qualificazione alla Champions, un traguardo ora come ora tutt’altro che scontato.

Yildiz esulta dopo un gol con la Juve
Yildiz firma per una Juve di nuovo grande: contatti avviati per il super colpo a zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il pass per la Champions che verrà sarà importantissimo, se non fondamentale per provare a convincere uno-due big a traslocare in quel di Torino.

In chiave mercato, tenuto conto soprattutto dei paletti del Fair Play Finanziario (i bianconeri, ricordiamolo, sono sotto indagine dell’UEFA e a rischio sanzioni), Comolli e soci non avranno certo le mani libere e chissà quali risorse, ecco perché i loro occhi sono puntati sui parametri zero.

Il primo nome che può venire in mente è forse quello di Franck Kessie, un profilo che sarebbe molto apprezzato dallo stesso Ad bianconero. C’è già stato un incontro con l’agente dell’ivoriano, in scadenza con l’Al-Ahli, il quale nel frattempo gli avrebbe proposto un ricco rinnovo.

Chi rappresenta l’ex Milan sta facendo il classico giro delle sette chiese, considerato che risultano dei contatti pure con Inter e Roma. Una cosa è certa: per tornare in Italia, Kessie dovrebbe più che dimezzarsi l’attuale ingaggio di circa 15 milioni di euro a stagione.

Juve, contatti in corso per Bernardo Silva a zero: cosa serve

C’è però un centrocampista ben più importante di Kessie che si svincola a giugno, vale a dire Bernardo Silva. Il club di Exor continua a flirtare con l’entourage del 31enne portoghese, capitano del Manchester City di Pep Guardiola.

Bernardo Silva in azione
Juve, contatti avviati per Bernardo Silva a zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it
/7
232

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

La Juventus aspetta la decisione finale di Bernardo Silva, attesa nelle prossime settimane. Qualora il classe ’94 optasse per l’addio al City dopo nove anni, il management bianconero partirebbe all’attacco con una proposta (un biennale?) concreta.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie