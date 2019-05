CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / Icardi alla Juventus: trattativa aperta! Di recente, riporta il 'Corriere di Torino', i dirigenti Piero Ausilio e Fabio Paratici avrebbero avuto un incontro a Londra per parlare del fuoriclasse argentino, ormai da mesi al centro di indiscrezioni che lo vogliono lontano da Milano.

I bianconeri avrebbero ribadito la volontà di acquistare l'attaccante senza l'inserimento di contropartite tecniche: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Nonostante la clausola rescissoria da circa 110 milioni di euro (valida per l'estero dall'1 al 15 luglio) presente nel contratto in scadenza nel 2021, la valutazione attuale si aggira sugli 80 milioni, cifra che a Torino vorrebbero abbassare fino ad arrivare a 60 milioni; da discutere anche l'eventuale formula di pagamento.

Come già anticipato da Calciomercato.it, quindi, le possibilità di scambio per Icardi sono state bollate come ipotesi poco percorribili. Molteplici le voci provenienti dalla Spagna negli ultimi mesi (con Real Madrid e Atletico in pole), ma la Juventus resta la pista più plausibile, considerato anche il gradimento del calciatore e dell'entourage. Per finanziare l'operazione, però, i bianconeri potrebbero dare l'ok alla cessione di un elemento pregiato della rosa, con Paulo Dybala e Miralem Pjanic tra i principali indiziati.

