Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lukaku al posto di Vlahovic: ecco la maxi offerta

Foto dell'autore

Destini incrociati per l’ex attaccante della Juventus e quello del Napoli

Da ieri, Dusan Vlahovic è ufficialmente un calciatore svincolato e a meno di cambi di direzione immediati, il suo futuro sarà lontano dalla Juventus. Dopo il mancato accordo per il rinnovo con Damien Comolli, l’arrivo di Giovanni Carnevali aveva aperto nuovi spiragli, ma la porta non si è mai aperta del tutto.

Lukaku e Vlahovic
Lukaku al posto di Vlahovic: ecco la maxi offerta (Ansa Foto e AI) – calciomercato.it

Come è noto, il songo dell’attaccante serbo sarebbe quello di giocare in Liga e per questo il suo entourage ha sondato nuovamente il terreno con Barcellona Atletico Madrid, ma, oltre ai sondaggi dall’Inghilterra, le offerte più concrete sono arrivate dall’Arabia e dalla Turchia.

Secondo sporx.com, il Besiktas è passato dalle parole ai fatti, offrendo all’ex Fiorentina un triennale da 10 milioni a stagione, più un bonus alla firma da 8 milioni di euro. Cifre importanti che, tuttavia, non hanno ancora convinto Vlahovic a ricongiungersi con Vincenzo Italiano.

Nel caso in cui la risposta del mancino serbo dovesse essere negativa, secondo il sito turco i bianconeri di Istanbul avvierebbero una trattativa con il Napoli per Romelu Lukaku. Big Rom al posto di Dusan, dunque, ma non alla Juve.

6400

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU