Lukaku al posto di Vlahovic: ecco la maxi offerta

Destini incrociati per l’ex attaccante della Juventus e quello del Napoli

Da ieri, Dusan Vlahovic è ufficialmente un calciatore svincolato e a meno di cambi di direzione immediati, il suo futuro sarà lontano dalla Juventus. Dopo il mancato accordo per il rinnovo con Damien Comolli, l’arrivo di Giovanni Carnevali aveva aperto nuovi spiragli, ma la porta non si è mai aperta del tutto.

Come è noto, il songo dell’attaccante serbo sarebbe quello di giocare in Liga e per questo il suo entourage ha sondato nuovamente il terreno con Barcellona e Atletico Madrid, ma, oltre ai sondaggi dall’Inghilterra, le offerte più concrete sono arrivate dall’Arabia e dalla Turchia.

Secondo sporx.com, il Besiktas è passato dalle parole ai fatti, offrendo all’ex Fiorentina un triennale da 10 milioni a stagione, più un bonus alla firma da 8 milioni di euro. Cifre importanti che, tuttavia, non hanno ancora convinto Vlahovic a ricongiungersi con Vincenzo Italiano.

Nel caso in cui la risposta del mancino serbo dovesse essere negativa, secondo il sito turco i bianconeri di Istanbul avvierebbero una trattativa con il Napoli per Romelu Lukaku. Big Rom al posto di Dusan, dunque, ma non alla Juve.