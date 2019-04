Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: sprint Leonardo per un talento brasiliano

CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO ELENKO EMERSON MALCOM / Il Milan del futuro potrebbe davvero essere targato Brasile. Dopo Paqueta e il tentativo, ancora in atto, per strappareEverton al Gremio, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it il club rossonero è pronto a mettere le mani su un giovane e grande talento brasiliano. Il nome è per ora top secret. Leonardo è al lavoro per chiudere l'operazione con la Elenko Sports, che assiste, tra gli altri, anche il 21enne centrocampista Liziero del San Paolo, considerato uno dei mediani più interessanti del calcio brasiliano.

Nel summit avvenuto giorni fa, intanto, l'agenzia ha 'proposto' al direttore tecnico rossonero Emerson, che continua a non trovare spazio neldi. La risposta è stata negativa, per il momento il Milan non intende puntare sul terzino ex Roma, anche in considerazione del suo stipendio di 3,5 milioni netti (quasi 7 lordi per la società) a stagione. CLICCA QUI per tutto il mercato del Milan in tempo reale.

Nell'incontro non si sarebbe affrontato l'argomento Malcom. L'esterno brasiliano piace da tempo a Leonardo, tuttavia adesso ci sono diversi ostacoli a un eventuale affare. In primis il Barcellona, che non intende svenderlo o cederlo a condizioni vantaggiose dato l'investimento portato a termine solo l'estate scorsa e viste le potenzialità, finora inespresse in maglia blaugrana, del classe '97.

