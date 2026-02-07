Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Real piazza il primo colpo: ad un passo la star di Football Manager

Foto dell'autore

Il club spagnolo pronto a chiudere il primo colpo in vista del prossimo anno: e per realizzarlo si è affidato al gioco manageriale più conosciuto

C’erano una volta i talent scout, gli osservatori, i dirigenti inviati dai club per visionare possibili acquisti. Un lavoro certosino che portava decine e decine di operatori a muoversi in tutto il mondo e a guardare da vicino i calciatori che potevano rappresentare degli investimenti per i rispettivi club. Oggi il mondo del calciomercato è cambiato in modo netto: alcune società continuano ad affidarsi ad una serie di osservatori, chiamati a stilare delle relazioni sui possibili acquisti; altri si affidano ai consigli di procuratori e agenti Fifa. Ma esistono anche casi limite: società, alcune tra le quali considerate al top nel panorama calcistico italiano, pronte a scommettere su giovani calciatori, scovati attraverso i giochi elettronici.

Saba Kharebashvili
Il Real piazza il primo colpo: ad un passo la star di Football Manager – calciomercato.it – Instagram Foto

La nuova frontiera del calciomercato sembra essere proprio questa: non più osservatori, esperti del settore, talent room pronte a visionare decine e decine di profili: spazio agli algoritmi e a modi sempre più ingegnosi e particolari di scoprire nuovi talenti: da lanciare nei propri club. L’ultima idea arriva dalla Spagna e coinvolge il Real Madrid. Uno dei club più ricchi e facoltosi del panorama calcistico mondiale, si sarebbe affidato ai resoconti arrivati dal gioco manageriale più conosciuto e diffuso: Football Manager.

Clamoroso: il Real Madrid punta la stella di Football Manager

Proprio su questa piattaforma, conosciutissima dagli esperti di settore (un vero e proprio Paradiso per gli amanti dei giochi manageriali, nei quali far emergere la passione per la tattica e la gestione di un club) è arrivata una segnalazione che i dirigenti dei Blancos (secondo quanto riportato dalla stampa iberica) non si sarebbero fatti sfuggire. Il Real Madrid avrebbe deciso di guardare con particolare attenzione il calciatore più acquistato e famoso su Football Manager.

Saba Kharebashvili piace al Real Madrid
Clamoroso: il Real Madrid punta la stella di Football Manager – calciomercato.it – Facebook Foto

Si tratta di Saba Kharebashvili (nato a Tbilisi il tre settembre del 2008). Un giovane terzino sinistro, che si è messo in evidenza per la sua grande duttilità: può infatti giocate esterno basso, difensore centrale o come centrocampista difensivo . Il tecnico spagnolo Andrés Carrasco lo ha fatto esordire in prima squadra a 15 anni e sette mesi , e nel 2024, a 15 anni e 10 mesi , è diventato il giocatore più giovane a partecipare a una competizione UEFA per club (Conference League) . Con la maglia della Dinamo ha collezionato già sei assist in sessanta gare ed ha scatenato l’attenzione del commissario tecnico della nazionale georgiana Willy Sagnol  che lo ha fatto esordire lo scorso giugno contro le Isole Faroe (1-0) . Essere convocato in nazionale a un’età così giovane è una grande responsabilità , ma allo stesso tempo è una grande sfida e uno stimolo”, ha riconosciuto Kharebashvili  .

La sua versatilità, l’elevato potenziale, il prezzo accessibile nel gioco (2,3 milioni di euro) e il basso stipendio (1.200 euro a settimana)  hanno reso il numero 3 della Dinamo Tbilisi uno dei talenti più ambiti di Football Manager. Ha un 14 nei cross, il che lo rende un terzino eccellente e veloce. Può giocare anche come centrocampista offensivo grazie al suo 15 nei passaggi e al 13 nel posizionamento”, si legge in un rapporto di Blast.TV, che ha analizzato le caratteristiche dei principali protagonisti del gioco manageriale.

Liverpool, Barcellona e Real Madrid su di lui: per il Guardian rappresenta il top

Ma le sue qualità non restano esclusivamente legate a Football Manager. Kharebashvili è stato inserito dal Guardian come uno dei migliori talenti nati nel 2008. “Molti credono che Kharebashvili possa raggiungere un livello simile a Kvaratskhelia.  Terzino sinistro, ha già dimostrato la sua versatilità giocando sulla destra e persino come numero 10. Robusto, laborioso e intelligente , ha impressionato per il suo posizionamento e i suoi contrasti, così come per le sue esplosioni di velocità e i cross precisi in contropiede”, afferma Artur Petrosyan, tecnico armeno.

Liverpool, Barcellona e Real Madrid su di lui: per il Guardian rappresenta il top – calciomercato.it – Instagram foto
/7
65

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 41%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Relazioni che non sono sfuggite al Real Madrid, che ha deciso di seguirlo da vicino. Secondo fonti vicine al club iberico, i Blancos lo avrebbero già opzionato in vista del prossimo anno. Kharebashvili, a soli 17 anni, è diventato il giocatore più costoso della Erovnuli Liga . Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, è di 1,2 milioni di euro . Se dovesse andarsene  supererebbe quasi certamente la cifra di 4 milioni di euro pagata dal Manchester City per Giorgi Kinkladze nel 1995, un record per il club. Il suo nome è stato accostato anche a Liverpool e Barcellona, ma il Real Madrid è avanti a tutti. Il giovane terzino ha detto di essere tifoso dei Blancos, grazie alla passione per Cristiano Ronaldo:  “Ha lasciato un segno indelebile in me. È il mio idolo d’infanzia. Guardavo spesso le sue partite e mi piacevano immensamente”. Da Football Manager al Santiago Bernabeu la strada sembra essere in discesa per lui.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie