Il club spagnolo pronto a chiudere il primo colpo in vista del prossimo anno: e per realizzarlo si è affidato al gioco manageriale più conosciuto

C’erano una volta i talent scout, gli osservatori, i dirigenti inviati dai club per visionare possibili acquisti. Un lavoro certosino che portava decine e decine di operatori a muoversi in tutto il mondo e a guardare da vicino i calciatori che potevano rappresentare degli investimenti per i rispettivi club. Oggi il mondo del calciomercato è cambiato in modo netto: alcune società continuano ad affidarsi ad una serie di osservatori, chiamati a stilare delle relazioni sui possibili acquisti; altri si affidano ai consigli di procuratori e agenti Fifa. Ma esistono anche casi limite: società, alcune tra le quali considerate al top nel panorama calcistico italiano, pronte a scommettere su giovani calciatori, scovati attraverso i giochi elettronici.

La nuova frontiera del calciomercato sembra essere proprio questa: non più osservatori, esperti del settore, talent room pronte a visionare decine e decine di profili: spazio agli algoritmi e a modi sempre più ingegnosi e particolari di scoprire nuovi talenti: da lanciare nei propri club. L’ultima idea arriva dalla Spagna e coinvolge il Real Madrid. Uno dei club più ricchi e facoltosi del panorama calcistico mondiale, si sarebbe affidato ai resoconti arrivati dal gioco manageriale più conosciuto e diffuso: Football Manager.

Clamoroso: il Real Madrid punta la stella di Football Manager

Proprio su questa piattaforma, conosciutissima dagli esperti di settore (un vero e proprio Paradiso per gli amanti dei giochi manageriali, nei quali far emergere la passione per la tattica e la gestione di un club) è arrivata una segnalazione che i dirigenti dei Blancos (secondo quanto riportato dalla stampa iberica) non si sarebbero fatti sfuggire. Il Real Madrid avrebbe deciso di guardare con particolare attenzione il calciatore più acquistato e famoso su Football Manager.

Si tratta di Saba Kharebashvili (nato a Tbilisi il tre settembre del 2008). Un giovane terzino sinistro, che si è messo in evidenza per la sua grande duttilità: può infatti giocate esterno basso, difensore centrale o come centrocampista difensivo . Il tecnico spagnolo Andrés Carrasco lo ha fatto esordire in prima squadra a 15 anni e sette mesi , e nel 2024, a 15 anni e 10 mesi , è diventato il giocatore più giovane a partecipare a una competizione UEFA per club (Conference League) . Con la maglia della Dinamo ha collezionato già sei assist in sessanta gare ed ha scatenato l’attenzione del commissario tecnico della nazionale georgiana Willy Sagnol che lo ha fatto esordire lo scorso giugno contro le Isole Faroe (1-0) . “Essere convocato in nazionale a un’età così giovane è una grande responsabilità , ma allo stesso tempo è una grande sfida e uno stimolo”, ha riconosciuto Kharebashvili .

La sua versatilità, l’elevato potenziale, il prezzo accessibile nel gioco (2,3 milioni di euro) e il basso stipendio (1.200 euro a settimana) hanno reso il numero 3 della Dinamo Tbilisi uno dei talenti più ambiti di Football Manager. “Ha un 14 nei cross, il che lo rende un terzino eccellente e veloce. Può giocare anche come centrocampista offensivo grazie al suo 15 nei passaggi e al 13 nel posizionamento”, si legge in un rapporto di Blast.TV, che ha analizzato le caratteristiche dei principali protagonisti del gioco manageriale.

Liverpool, Barcellona e Real Madrid su di lui: per il Guardian rappresenta il top

Ma le sue qualità non restano esclusivamente legate a Football Manager. Kharebashvili è stato inserito dal Guardian come uno dei migliori talenti nati nel 2008. “Molti credono che Kharebashvili possa raggiungere un livello simile a Kvaratskhelia. Terzino sinistro, ha già dimostrato la sua versatilità giocando sulla destra e persino come numero 10. Robusto, laborioso e intelligente , ha impressionato per il suo posizionamento e i suoi contrasti, così come per le sue esplosioni di velocità e i cross precisi in contropiede”, afferma Artur Petrosyan, tecnico armeno.

Relazioni che non sono sfuggite al Real Madrid, che ha deciso di seguirlo da vicino. Secondo fonti vicine al club iberico, i Blancos lo avrebbero già opzionato in vista del prossimo anno. Kharebashvili, a soli 17 anni, è diventato il giocatore più costoso della Erovnuli Liga . Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, è di 1,2 milioni di euro . Se dovesse andarsene supererebbe quasi certamente la cifra di 4 milioni di euro pagata dal Manchester City per Giorgi Kinkladze nel 1995, un record per il club. Il suo nome è stato accostato anche a Liverpool e Barcellona, ma il Real Madrid è avanti a tutti. Il giovane terzino ha detto di essere tifoso dei Blancos, grazie alla passione per Cristiano Ronaldo: “Ha lasciato un segno indelebile in me. È il mio idolo d’infanzia. Guardavo spesso le sue partite e mi piacevano immensamente”. Da Football Manager al Santiago Bernabeu la strada sembra essere in discesa per lui.