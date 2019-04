Calciomercato Milan, riscatto André Silva: Monchi ha deciso

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / Con o senza sconto, il Siviglia ha deciso di molare André Silva. 'Estadio Deportivo' non ha dubbi: Monchi non vuole riscattare l'attaccante portoghese. Brutte notizie, dunque, per il Milan che sperava in un'entrata importante entro il 30 giugno.

Protagonista di un inizio sprint con sette gol realizzati nelle prime sette giornate, l'ex Porto ha realizzato solamente due gol nei successivi mesi e questo rendimento non giustifica l'esborso dei 39 milioni di euro previsiti dal riscatto. Secondo il quotidiano andaluso, però, rispetto a qualche settimana fa sarebbe anche sfumata l'idea di chiedere uno sconto ai rossoneri per prendere a titolo definitivo l'attaccante.