CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI / Con il passare dei giorni Gianluca Petrachi è sempre più vicino alla Roma. Vanno avanti i contatti tra la società giallorossa e l'attuale Ds del Torino che ha messo in standby la proposta di rinnovo formulata dal club di Urbano Cairo, con cui i rapporti sono peggiorati ultimamente, nella speranza di trasferirsi nella Capitale e sposare il nuovo corso romanista. Il ds granata ha già avuto modo di parlare con i dirigenti della Roma e non si esclude anche un blitz a Boston per un confronto diretto con il presidente James Pallotta.

Clicca qui per tutti gli aggiornamenti di mercato.

A Petrachi, dunque, potrebbe toccare il compito di raccogliere l'eredità di Monchi, anche se in un ruolo e con poteri differenti. Si prospetta un segnale di rottura rispetto alle gestioni del dirigente spagnolo tornato al Siviglia e prima ancora di Sabatini. La direzione sportiva del club, infatti, non sarebbe affidata unicamente a Petrachi, ma si va anzi verso una gestione collegiale con Massara e Baldini. Contestualmente potrebbero essere prese anche altre decisioni, con le posizioni di Balzaretti e altri dirigenti ancora da valutare.

L'arrivo di Petrachi, nel frattempo, alimenterebbe anche le speranze di arrivare ad Antonio Conte: la Roma insiste per l'allenatore leccese, primo obiettivo per la panchina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui