Calciomercato Roma, sirene francesi per Under

CALCIOMERCATO ROMA UNDER LIONE MARSIGLIA / Seguito anche da top club europei del calibro di Arsenal, Chelsea, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, Cengiz Under resta uno dei principali indiziati a lasciare Roma in estate. La sua pessima stagione, caratterizzata anche da un grave infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo, rischia tuttavia di complicare i piani del club giallorosso, che a inizio stagione aveva fissato in circa 50 milioni di euro il prezzo del calciatore.

Ora, a men che non si crei un'asta internazionale, sarà difficile avvicinarsi a quella cifra e anche l'attaccante turco potrebbe essere costretto a ridimensionare le proprie ambizioni. Nonostante non sia riuscito a confermare l'ottimo girone di ritorno dello scorso anno, il mancino 21enne ha ancora molto mercato e di recente ci sono stati anche dei sondaggi da parte di, che in estate potrebbero perderei 'Gones' ei provenzali.