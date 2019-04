INTER BORJA VALERO INFORTUNIO / Buone notizie per l'Inter. Gli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto BorjaValero - come riportano i canali ufficiali nerazzurri - hanno dato esito negativo per lesioni muscolari. L'ex centrocampista della Fiorentina sarà valutato giorno per giorno in vista del match di campionato contro la Roma.

