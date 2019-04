CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY PARAMETRO ZERO KHEDIRA - Aaron Ramsey è il primo colpo, già annunciato, della Juventus per la prossima stagione. Il centrocampista gallese arriverà a parametro zero a Torino all'inizio della prossima stagione, dopo la scadenza del contratto con l'Arsenal.

Una grande operazione per il club bianconero che si è assicurato un calciatore di assoluto livello internazionale. Di contro, però, c'è chi potrebbe partire: secondo 'Rai Sport', Samiè destinato a lasciare la Juventus nella prossima estate. Nonostante il recente rinnovo del 32enne centrocampista tedesco fino al 2021 (con opzione per un'altra stagione), i tanti stop per problemi fisici patiti in questa stagione avrebbero convinto la dirigenza a cedere l'ex Real Madrid al migliore offerente.