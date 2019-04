Calciomercato Milan e Inter, occasione Luiz Gustavo

CALCIOMERCATO MILAN INTER LUIZ GUSTAVO MARSIGLIA / La situazione in casa Marsiglia non è delle più rosee. La squadra di Rudi Garcia è al quinto posto in Ligue 1 a -8 dalla terza posizione del Lione e dunque dalla Champions League. Nell'ultima gara con il Bordeaux, Balotelli ci è ricascato facendosi espellere, anche se per fortuna ha evitato la stangata, prendendo una sola giornata di squalifica. I francesi devono fare i conti anche con il caso Luiz Gustavo, che non gioca dal 2 febbraio scorso. Garcia ha ammesso che il giocatore non è al 100% dal punto di vista mentale. "Ci sono cose che non potete sapere e che non possono uscire dallo spogliatoio", ha detto ai giornalisti.

Calciomercato Serie A, occasione Luiz Gustavo per Milan e Inter

Una situazione delicata, che fa supporre che a fine stagione possa esserci l'addio.

Il brasiliano a luglio compirà 32 anni. Si tratta comunque di un centrocampista esperto, di buona qualità, in grado di giostrare sia in una mediana a due che a tre e all'occorrenza anche da difensore centrale. Il suo profilo potrebbe fare al caso del Milan, che a parte Bakayoko e Paquetà rivoluzionerà il centrocampo, ma anche dell'Inter, che lo aveva già seguito due estati fa prima dell'approdo al Marsiglia. Luiz Gustavo sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Spalletti o nel 3-4-3, con una mediana a due, di Conte, potendo agire anche da terzo centrale. Parziale ostacolo rappresentato dall'ingaggio: al momento al Marsiglia il guadagno è di circa 9 milioni lordi a stagione, per trovare l'accordo servirebbe una riduzione.

