CALCIOMERCATO LAZIO VUKOVIC/ La Lazio è a caccia di un mediano fin da gennaio considerata la probabile partenza di Badelj, paventata appunto già nella scorsa finestra invernale visto il poco spazio trovato fino a quel momento (successivamente la situazione non è mutata) dall'ex calciatore della Fiorentina. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, un profilo che è finito sul taccuino del ds Tare è quello di Josip Vukovic.

Croato come Badelj, ma con tre anni in meno dato che è classe '92, Vukovic è un centrocampista dotato di grande fisico e con attitudini difensive abbinate a una buona tecnica. Cesciuto nell', è aldalla passata estate e in questa stagione ha collezionato 22 presenze attirando anche l'interesse die club inglesi. Per la Lazio si tratterebbe di un affare molto low cost. Anche se il suo contratto col club tredicesimo nella Liga NOS scade nel, il 26enne rappresentato dall'agente Ruggero Lacerenza viene infatti valutato 900mila-1 milione di euro.