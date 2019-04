ROMA SIMPLICIO ESCLUSIVO ESONERO DI FRANCESCO / La Roma di Claudio Ranieri sta attraversando un periodo difficile in campionato. L'esonero di Eusebio Di Francesco non sembra aver dato i suoi frutti finora. Nelle ultime quattro gare infatti, i capitolini hanno ottenuto una vittoria, due sconfitte e un pareggio. Ad analizzare il momento della squadra ci ha pensato l'ex centrocampista giallorosso Fabio Simplicio, il quale ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: "C'è stata una grande mancanza di continuità nella stagione in essere della Roma. In questo modo arrivare in Champions League sarà difficile.

Penso però che alla fine riusciranno ad arrivare al quarto posto".

SU RANIERI - "Il cambio può aiutare a trovare nuovi equilibri. Secondo me però sarebbe stato meglio lasciare in panchina Di Francesco. Sulla panchina della Roma vorrei vedere Ancelotti, è il migliore".

SU DZEKO - "Lì davanti penso sia arrivato il momento di cambiare. Magari si potrebbe anche non cedere il bosniaco, trovandogli un partner degno in attacco".

SU GERSON - "Gerson potrebbe tornare in estate dalla Fiorentina. Secondo me ora potrebbe fare bene alla Roma. Giocare a Firenze gli è servito per maturare".

SU TOTTI - "Francesco è un grande uomo. Mi piace anche in questa nuova veste da dirigente".

