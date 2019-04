Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>INTER GENOA ICARDI / Torna e segna MauroDopo due mesi e la lunga telenovela fuori dal campo sfociata per aver perso la fascia da capitano, il numero nove è andato a segno dal dischetto nella trasferta sul campo delche ha visto l'stravincere per 4-0. Gol e buona prestazione complessiva per l'argentino, che ha affidato ai social la sua gioia post-gara: "Forza Inter", scrive Icardi postando su Instagram la foto della sua esultanza dopo la rete.