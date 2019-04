CALCIOMERCATO MILAN MILIVOJEVIC/ Attorno al centrocampo del Milan della prossima stagione aleggiano moltissimi dubbi. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League dei rossoneri, i più in bilico sono sicuramente Franck Kessié e Tiemoué Bakayoko. Quest'ultimo, in caso di mancato accesso nella maggior competizione europea, potrebbe non essere riscattato visti i paletti imposti dalla Uefa. Stesse motivazioni per l'ex Atalanta, entrato nel mirino di diversi club, soprattutto in Premier League.

Un'idea per rinforzare la linea mediana del Milan potrebbe essere rappresentata da Luka, centrocampista classe 1991 del Crystal Palace.

Per le ultime notizie sul calciomercato del club rossonero---> clicca qui!

Calciomercato Milan, occasione Milivojevic: gol e possibile sconto

Il quasi 28enne centrocampista del club di Premiership è in scadenza di contratto nel 2020 e, in estate, potrebbe muoversi dall'Inghilterra. Milivojevic in questa stagione ha già messo a segno dieci reti in campionato, una ogni 280 minuti, delle medie quasi da attaccante. Inoltre, risalta la sua stazza fisica. Il mediano serbo è infatti alto intorno al metro e 85, garantendo quindi fisicità e qualità per un centrocampo come quello del Milan che nel prossimo calciomercato potrebbe perdere i 'muscoli'. La durata del suo contratto per giunta, potrebbe portare il Palace, in caso di mancato di rinnovo del contratto, a lasciar andare Milivojevic ad un prezzo più basso rispetto al suo valore effettivo pur di non perderlo a zero nella stagione successiva.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui