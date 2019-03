CALCIOMERCATO INTER MILAN CARRASCO/ Yannick Carrasco, esterno ex Atletico Madrid ed attualmente al Dalian Yifang, nella sessione di calciomercato invernale è stato un serio obiettivo per le due milanesi: Inter e Milan. La telenovela però, potrebbe non essere finita.

Intervistato infatti ai microfoni di 'Het Laatste Nieuws', Carrasco ha parlato del suo futuro e anche di quanto successo a gennaio: "Vorrei tornare a giocare in Europa, mi piacerebbe. Nella sessione di mercato invernale molte squadre erano interessate ma col club, che voleva che restassi, abbiamo trovato una soluzione che comprendo". Per le ultime notizie sul mercato---> clicca qui!