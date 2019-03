CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NDOMBELE AULAS / Tanguy Ndombele viene considerato come uno dei migliori talenti del calcio europeo. Il ventiduenne francese è un centrocampista molto forte sul piano fisico, un concentrato di muscoli che farebbe sicuramente comodo alle mediane di Juventus e Inter.

Le due big italiane sono non a caso sulle tracce del classe '96, che però non sarà facile da strappare aldi Jean-Michelsia per la forte concorrenza straniera che per il prezzo del suo cartellino fissato a non meno di 60 milioni di euro. In esclusiva a Calciomercato.it , il presidente del club transalpino ha comunque detto che "". Aulas ha poi fatto intendere che la cessione di Ndombele non è certa, "Andranno via uno o due giocatori", ha aggiunto sottolineando successivamente che operazioni significative in uscita ci saranno solo "prima del 30 giugno".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui