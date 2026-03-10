Il Bologna potrebbe dire addio a Vincenzo Italiano alla fine della stagione in corso con il corso dell’allenatore che appare arrivato al termine dopo due anni sulla panchina degli emiliani.

Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere lontano dal Bologna con il tecnico che, dopo aver trascinato la squadra alla cavalcata vittoriosa in Coppa Italia lo scorso maggio, potrebbe dire addio alla fine del campionato in corso.

Poco meno di un anno fa l’allenatore ha firmato il rinnovo fino al giugno del 2027 con il Bologna, ma non è da escludere che le parti possano arrivare ad una separazione consensuale soprattutto se non dovesse giungere la qualificazione in Europa. Al momento tutto il Bologna è concentrato sul finale di stagione con la società che incontrerà l’allenatore non appena sarà definita la posizione di classifica della squadra.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbero essere due le alternative per la panchina del Bologna in vista della prossima stagione. Una porta a Fabio Grosso, allenatore che sta facendo bene alla guida del Sassuolo, mentre l’altra è quella che porta a Daniele De Rossi. Entrambi i tecnici sono legati da un contratto rispettivamente con Sassuolo e Genoa, ma la chiamata del Bologna potrebbe cambiare le carte in tavola.