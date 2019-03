CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS ATLETICO / Rassegnato ormai da mesi a perdere Diego Godin, promesso sposo dell'Inter, l'Atletico Madrid ha avviato un casting abbastanza approfondito per trovare il profilo giusto in vista del calciomercato estivo, che potete seguire CLICCANDO QUI. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, tra i calciatori seguiti con estremo interesse dal club spagnolo c'è anche Kostas Manolas.

Sia la dirigenza, sia lo staff tecnico ritengono che il difensore dellaabbia le giuste credenziali per far parte della retroguardia die, soprattutto, non vedono nei 36 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria un ostacolo insormontabile, anzi. Per arrivare al 27enne greco sarà tuttavia necessario battere una concorrenza abbastanza folta, rappresentata da tutte le big inglesi (in primis) e dallache, tra le altre cose, vantano ottimi rapporti con l'agente del calciatore, Mino