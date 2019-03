CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ PREZZO / La prossima estate James Rodriguez sembra destinato a tornare, almeno momentaneamente, al Real Madrid per poi attendere una nuova destinazione.

Tra i club maggiormente interessati al colombiano ex Porto ci sarebbe anche lache rimane alla finestra in caso di mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, club nel quale James ha giocato nelle ultime due annate. Secondo quanto riporta 'El Confencial', in caso di ritorno a Madrid, il Real avrebbe già deciso il prezzo per la cessione del fantasista. I 'blancos' vorrebbero strappare un assegno da 60 milioni di euro ma più realisticamente non sarebbero disposti a scendere al di sotto della soglia dei 50 milioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI