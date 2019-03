CALCIOMERCATO ROMA CHABOT - Il mese scorso vi avevamo rivelato l'interesse di diversi club di Serie A per Julian Chabot. Dal Torino alla Sampdoria passando per l'Atalanta fino alle formazioni della Ligue 1 e della Bundesliga, il difensore centrale franco-tedesco classe 1998 ha stregato mezza Europa.

Nonostante la giovane età si sta ergendo a baluardo del reparto arretrato: se ilè in lotta per un posto in Europa League il merito è anche suo visto che i biancoverdi hanno la sesta miglior difesa dell'a fronte del quintultimo miglior attacco. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , adesso anche laè in corsa per il 21enne nativo di Hanau. In estate i giallorossi dovrebbero operare una rivoluzione nel pacchetto arretrato: l'idea è quella di puntare su giocatori giovani e talentuosi. Un identikit che si sposa alla perfezione con