Juventus, Spalletti trema per Bremer: a rischio tre match fondamentali | VIDEO CM

Il difensore brasiliano è stato costretto al cambio nel primo tempo del match di Champions perso in casa del Galatasaray

Piove sul bagnato per la Juventus, che rischia di perdere per il prossimo (e decisivo) ciclo di partite Gleison Bremer dopo la nefasta serata di Istanbul.

Esami per Bremer dopo l'infortunio
Esami per Bremer dopo l'infortunio (Ansa)

Il difensore brasiliano – nella pesantissima sconfitta dell’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray – ha rimediato un fastidio al flessore della coscia destra, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca già alla mezz’ora del primo tempo. Da quel momento in poi il tracollo della Juve, che ha incassato 4 reti nella ripresa del match dell’Ali Sami Yen.

Juventus, infortunio Bremer: a rischio anche la Roma

La squadra è tornata nella notte a Torino e Bremer questa mattina ha svolto gli esami di rito al J-Medical dopo il problema muscolare rimediato ieri sera con il Galatasaray.

Il centrale bianconero è arrivato da solo nella struttura medica della Continassa e nel primo pomeriggio è atteso il comunicato della Juventus sulle condizioni del giocatore e i tempi di recupero. Oltre al prossimo match di sabato contro il Como, l’infortunio rimediato in Turchia rischia di privare Spalletti del suo alfiere difensivo anche peril return-match di Champions con il Galatasaray e per il fondamentale incrocio di campionato all’Olimpico contro la Roma.

