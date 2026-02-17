La Juventus è in vantaggio sul Galatasaray nel primo tempo della partita valida per l’andata degli spareggi di Champions League.

Dopo il vantaggio dei padroni di casa con il gol di Gabriel Sara, la Juventus ha ribaltato il risultato con la doppietta di Teun Koopmeiners, finalmente diventato decisivo per la formazione bianconera.

A preoccupare Luciano Spalletti e i tifosi della Juventus sono le condizioni di Bremer. Il difensore brasiliano è dovuto uscire al minuto numero 34 dal campo per via di un infortunio muscolare. Dopo aver provato a stringere i denti e restare in campo per qualche minuto, l’ex centrale del Torino ha dovuto chiedere il cambio con Spalletti che ha deciso di affidarsi a Gatti.