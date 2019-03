CALCIOMERCATO MILAN JUAN SFORZA NEWELL'S CONTRATTO NAZIONALE ARGENTINA U17 AGENTE - Il prossimo 21 marzo prenderà il via in Perù il campionato Sudamericano Under 17 riservato alle Nazionali di categoria. Competizione che vedrà in campo diversi talenti destinati a diventare i craque del futuro. Tra le fila dell'Argentina c'è un nome che rimbalza da tempo anche in Italia (per Milan e Roma in particolare, ndr), quello di Juan Sebastian Sforza. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Capitano della Seleccion, il 17enne centrocampista ha firmato il primo contratto da professionista colper i prossimi tre anni: "Siamo tutti molto contenti - esordisce Claudio, agente del calciatore, a Calciomercato.it - Adesso il primo obiettivo è fare bene con la Nazionale al Sudamericano, che guiderà da capitano. Sappiamo dell'interesse di diverse squadre, italiane e spagnole, però adesso siamo concentrati su questo torneo. Il resto si vedrà più avanti. Sforza è un ragazzo serio e un professionista esemplare, è molto maturo e la sua famiglia è spettacolare". Infine, in riferimento ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Curti ci tiene a fare chiarezza: "I suoi procuratori siamo io e Matias(fratello di Leo, ndr). Siamo gli unici autorizzati a parlare per conto del ragazzo. In Italia, invece, abbiamo un ottimo rapporto con l'agente Tullio". Sforza è un centrocampista centrale di piede mancino, in possesso del passaporto italiano, del quale sentiremo parlare molto. Nel frattempo, i club interessati potranno godersi le sue giocate al Sudamericano Under 17,

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui