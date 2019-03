CALCIOMERCATO ROMA MONCHI MANGA - La rivoluzione in casa Roma è soltanto all'inizio. Dopo l'avvicendamento in panchina con l'arrivo di Ranieri al posto di Di Francesco, i vertici giallorossi sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che subentri a Monchi. Diverse sono le candidature in ballo tra cui, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, c'è anche quella di Ben Manga.

Dirigente di 45 anni originario della Guinea Equatoriale ma cresciuto calcisticamente in Germania, si tratta dell'attuale capo scout dell', con cui è in scadenza di contratto a giugno. Dal suo arrivo nel luglio del 2016, il club tedesco ha avuto un'impennata nei risultati. Da stagioni passate a lottare per non retrocedere a due finali consecutive di(la Coppa di Germania, ndr) tra cui quella vinta l'anno scorso in finale contro il Bayern Monaco. Ora le 'Aquile' sono in lotta per il quarto posto che vale la Champions e sono arrivati agli ottavi di finale dida imbattuti. Tra i colpi più importanti della gestione Manga si ricordano l'ex viola Rebic, Haller e soprattuttoprelevato dal Benfica in prestito a 200mila euro con diritto di riscatto a 6 milioni, la cui valutazione oggi si aggira tra i 50 e i 60 milioni.