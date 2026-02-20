Attualmente coordinatore delle attività calcistiche per conto di Red Bull, Jurgen Klopp è lontano da una panchina dal 2024, quando terminò la sua avventura alla guida del Liverpool.

Il tecnico tedesco, dopo la fine della sua avventura alla guida dei Reds, affermò di non voler più allenare in Premier League per il suo forte legame con la squadra inglese.

Nelle scorse ore, Talksport ha rivelato che, una volta terminata l’avventura di Klopp al Liverpool, i rivali di sempre del Manchester United avrebbero preso contatti con Jurgen Klopp, così come il Chelsea. L’allenatore avrebbe declinato la proposta, ma i Red Devils avrebbero fatto dei pensieri sull’ex Borussia Dortmund anche di recente.

Futuro Klopp, il Manchester United ci ha pensato

Un matrimonio che appare difficile si possa realizzare, sia per la volontà di Klopp di proseguire la sua avventura come figura di riferimento per il mondo Red Bull, sia per la forte rivalità che corre tra Liverpool e Manchester United, con i tifosi che non vedrebbero di buon occhio l’arrivo di chi ha segnato la storia dell’altra società.

Quello che è certo è che un allenatore come Jurgen Klopp manca al mondo del calcio con il tecnico che potrebbe accettare in futuro una chiamata da un campionato che non ha ancora vissuto con le big italiane, francesi e spagnole che sperano un giorno di poterlo avere sulle proprie panchine.

Lo stesso Manchester United sembrerebbe aver trovato in Carrick il tecnico giusto per risalire la china con l’ex centrocampista che sta facendo molto bene alla guida della squadra.