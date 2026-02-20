Juve e Spalletti in emergenza, out due titolarissimi: Yildiz cambia ruolo?

Diverse assenze nel reparto arretrato per la Juventus in vista dell’anticipo dell’Allianz Stadium con il Como

Bremer no, David sì. Luciano Spalletti – come era nelle previsioni – non recupera il difensore brasiliano per l’anticipo di domani in campionato contro il Como, mentre torna nella lista dei convocati il nazionale canadese.

Bremer resta ai box anche a scopo cautelativo, dopo il problema al flessore accusato contro il Galatasaray e che aveva escluso lesioni muscolari. Per lui allenamenti personalizzati negli ultimi giorni, con l’obiettivo di ritornare a disposizione nel return-match in Champions League di mercoledì con i turchi. Altrimenti, Spalletti lo riavrà a disposizione nella fondamentale trasferta contro la Roma.

Juventus-Como, la probabile formazione di Spalletti

David invece ha smaltito l’infortunio all’inguine accusato dopo il match con l’Inter e sarà a disposizione per la sfida di domani pomeriggio all’Allianz Stadium contro il Como. Probabile una partenza dalla panchina per l’ex Lille, con Spalletti che stavolta potrebbe piazzare Yildiz falso nueve o in alternativa rilanciare Openda al centro dell’attacco.

In difesa – considerando l’emergenza anche sulle fasce – l’allenatore bianconero valuta un possibile ritorno alla linea a tre e l’arretramento di Koopmeiners. Niente da fare per Kalulu: nessuna grazia dalla FIGC dopo gli errori e l’esclusione rimediata con l’Inter.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Miretti (Openda); Yildiz