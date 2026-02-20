Atalanta
Squalifica Kalulu, richiesta UFFICIALE Juve: “È un atto dovuto”. La FIGC ha risposto

Spalletti conferma tutto alla vigilia del match col Como: “Trattasi di due ingiustizie”. La risposta della FIGC sarebbe già arrivata

Spalletti ha confermato tutto nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Como. Dopo il ricorso respinto, la Juve ha chiesto la grazia alla FIGC, in sostanza la cancellazione della squalifica di una giornata inflitta a Pierre Kalulu dopo l’ormai famoso doppio giallo per il fallo, anzi non fallo su Bastoni.

Bastoni contro Kalulu in Inter-Juve
Bastoni contro Kalulu in Inter-Juve

Squalifica Kalulu, cambia tutto: "È un atto dovuto" (AnsaFoto) – Calciomercato.it

È un atto dovuto della società, poiché trattasi di due ingiustizie evidenti (con riferimento anche alla prima ammonizione, ndr) a cui tutti sono stati costretti a prendere atto – le parole del tecnico bianconero – Secondo me la società ha fatto bene proprio per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale di tutte le componenti”.

Con l’annullamento della squalifica, Kalulu sarebbe stato a disposizione di Spalletti già per il match di domani con il Como in programma alle ore 15.

Nonostante il precedente di Lukaku del 2023 (ma lì c’era di mezzo la questione razzismo), la Federcalcio presieduta da Gabriele Gravina ha infatti respinto la richiesta della Juve: “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della Juventus, confermando la squalifica per una giornata di gara inflitta a Pierre Kalulu”.

