Juve-Roma, accordo raggiunto: cambia maglia in estate

Si incrociano nuovamente le strade di Juventus e Roma: sembra tutto fatto per il trasferimento in estate. 

Roma e Juventus sono divise al momento da un solo punto in classifica, con i giallorossi quarti a quota 47 punti e la squadra di Spalletti quinta con 46 punti. Le strade dei due club, però, potrebbero incrociarsi anche in sede di calciomercato dove si avvicina a grandi passi un importante trasferimento in vista della prossima estate.

Celik
Celik (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Stampa’, la Juve sarebbe infatti molto vicina all’acquisto di Mehmet Zeki Çelik, difensore turco classe ’97 che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I discorsi con la Roma relativi a un rinnovo sembrano ormai bloccati e la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe addirittura raggiunto un accordo economico con l’entourage del calciatore in vista dell’estate.

Le sorprese sono dietro l’angolo e il calciomercato riserva sempre grandi sorprese, ma Celik e Juventus sembrano sempre più vicini e l’affare a parametro zero potrebbe realmente concretizzarsi al termine della stagione in corso.

/7
909

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

