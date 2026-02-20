Juve-Roma, accordo raggiunto: cambia maglia in estate

Si incrociano nuovamente le strade di Juventus e Roma: sembra tutto fatto per il trasferimento in estate.

Roma e Juventus sono divise al momento da un solo punto in classifica, con i giallorossi quarti a quota 47 punti e la squadra di Spalletti quinta con 46 punti. Le strade dei due club, però, potrebbero incrociarsi anche in sede di calciomercato dove si avvicina a grandi passi un importante trasferimento in vista della prossima estate.

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Stampa’, la Juve sarebbe infatti molto vicina all’acquisto di Mehmet Zeki Çelik, difensore turco classe ’97 che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I discorsi con la Roma relativi a un rinnovo sembrano ormai bloccati e la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe addirittura raggiunto un accordo economico con l’entourage del calciatore in vista dell’estate.

Le sorprese sono dietro l’angolo e il calciomercato riserva sempre grandi sorprese, ma Celik e Juventus sembrano sempre più vicini e l’affare a parametro zero potrebbe realmente concretizzarsi al termine della stagione in corso.