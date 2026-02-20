Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Celik, la mossa della Roma e la proposta della Juve: la situazione | CM

Foto dell'autore

Il terzino turco, in scadenza di contratto, è entrato nel mirino della Juventus: ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Zeki Celik è ancora tutto da scrivere. Il terzino turco, in scadenza di contratto con la Roma, è entrato nel mirino della Juventus, pronta a sferrare l’attacco decisivo per portarlo a Torino al termine della stagione. Ma il destino dell’esterno non è ancora stabilito. I prossimi giorni saranno decisivi.

Celik
Celik, la mossa della Roma e la proposta della Juve: la situazione – calciomercato.it – Ansa Foto

Da Torino sono pronti a scommettere sul passaggio di Celik alla Juventus, sulla base di un contratto da quattro milioni a stagione. La stessa cifra che il turco chiedeva alla Roma per il rinnovo. E che il club giallorosso non ha preso in considerazione. I capitolini hanno preso tempo, assumendo una posizione attendista, che ha indispettito il calciatore. E attirato le attenzioni di altri club.

La Juventus si è fatta avanti e sarebbe pronta ad accontentare le richieste dell’entourage del terzino. Celik piace al club bianconero e non ha posto limiti al possibile trasferimento a Torino. Ma la Roma non ha ancora perso le speranze e sarebbe pronta a farsi sotto, presentando un’offerta ufficiale. La speranza del club giallorosso è di convincere Celik a rinnovare e a non prendere in considerazione proposte alternative.

Il tentativo della Roma, la posizione di Napoli e Galatasaray

La stagione positiva agli ordini di Gasperini, ha attirato le attenzioni di diversi club: oltre alla Juventus, su Celik ha preso informazioni anche il Galatasaray (club che ha sconfitto nettamente la Juventus nell’andata dei Play Off di Champions League), mentre sullo sfondo resta vigile anche il Napoli. I prossimi giorni saranno decisivi: se la Roma (che intende farsi sotto) pareggerà l’offerta della Juventus, potrà sperare di convincere Celik a restare e a proseguire la sua avventura nella capitale. Il giocatore arrivò a Roma l’estate del 2022, acquistato dal Lille (che detengono il 15% sull’eventuale futura rivendita).

Celik durante un'intervista
Il tentativo della Roma, la posizione di Napoli e Galatasaray – calciomercato.it – Ansa Foto

In questa stagione ha trovato continuità di rendimento con Gasperini, alternandosi su entrambe le corsie esterne e giocando con continuità: ha collezionato trentuno gettoni di presenza, con una rete all’attivo e quattro assist. “Mi dispiace che molti giocatori si trovino a giocare con il contratto in scadenza”, aveva detto Gasperini nei giorni scorsi, riferendosi a Celik, Dybala e Lorenzo Pellegrini. La Roma sta cercando di capire quale di questi possa restare nella capitale anche nelle prossime stagioni. Il cammino è in salita, ma la parola fine non è ancora stata scritta: il destino di Celik sembra muoversi su una linea parallela a quello di Pellegrini. Per entrambi la società capitolina ha atteso ed ora si trova nelle condizioni di tentare un ultimo disperato tentativo per strappare il rinnovo. Ci riuscirà?…

/7
911

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie