Celik, la mossa della Roma e la proposta della Juve: la situazione | CM

Il terzino turco, in scadenza di contratto, è entrato nel mirino della Juventus: ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Zeki Celik è ancora tutto da scrivere. Il terzino turco, in scadenza di contratto con la Roma, è entrato nel mirino della Juventus, pronta a sferrare l’attacco decisivo per portarlo a Torino al termine della stagione. Ma il destino dell’esterno non è ancora stabilito. I prossimi giorni saranno decisivi.

Da Torino sono pronti a scommettere sul passaggio di Celik alla Juventus, sulla base di un contratto da quattro milioni a stagione. La stessa cifra che il turco chiedeva alla Roma per il rinnovo. E che il club giallorosso non ha preso in considerazione. I capitolini hanno preso tempo, assumendo una posizione attendista, che ha indispettito il calciatore. E attirato le attenzioni di altri club.

La Juventus si è fatta avanti e sarebbe pronta ad accontentare le richieste dell’entourage del terzino. Celik piace al club bianconero e non ha posto limiti al possibile trasferimento a Torino. Ma la Roma non ha ancora perso le speranze e sarebbe pronta a farsi sotto, presentando un’offerta ufficiale. La speranza del club giallorosso è di convincere Celik a rinnovare e a non prendere in considerazione proposte alternative.

Il tentativo della Roma, la posizione di Napoli e Galatasaray

La stagione positiva agli ordini di Gasperini, ha attirato le attenzioni di diversi club: oltre alla Juventus, su Celik ha preso informazioni anche il Galatasaray (club che ha sconfitto nettamente la Juventus nell’andata dei Play Off di Champions League), mentre sullo sfondo resta vigile anche il Napoli. I prossimi giorni saranno decisivi: se la Roma (che intende farsi sotto) pareggerà l’offerta della Juventus, potrà sperare di convincere Celik a restare e a proseguire la sua avventura nella capitale. Il giocatore arrivò a Roma l’estate del 2022, acquistato dal Lille (che detengono il 15% sull’eventuale futura rivendita).

In questa stagione ha trovato continuità di rendimento con Gasperini, alternandosi su entrambe le corsie esterne e giocando con continuità: ha collezionato trentuno gettoni di presenza, con una rete all’attivo e quattro assist. “Mi dispiace che molti giocatori si trovino a giocare con il contratto in scadenza”, aveva detto Gasperini nei giorni scorsi, riferendosi a Celik, Dybala e Lorenzo Pellegrini. La Roma sta cercando di capire quale di questi possa restare nella capitale anche nelle prossime stagioni. Il cammino è in salita, ma la parola fine non è ancora stata scritta: il destino di Celik sembra muoversi su una linea parallela a quello di Pellegrini. Per entrambi la società capitolina ha atteso ed ora si trova nelle condizioni di tentare un ultimo disperato tentativo per strappare il rinnovo. Ci riuscirà?…