CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC-SAVIC / Un sogno mai tramontato, il nome di Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere in orbita Milan in vista della prossima estate. Il serbo è un vero pallino di Leonardo, che come raccontato più volte dalla redazione, ha provato con insistenza a portarlo a Milanello lo scorso agosto. Il tentativo andò a vuoto con Lotito che alzò un muro invalicabile.

Durante il calciomercato di gennaio le voci su un possibile affondo del Milan per il 24enne serbo sono tornate a farsi sentire ma nulla di veramente concreto.

I prossimi mesi però potrebbero davvero essere quelli di Milinkovic-Savic in rossonero. Il giocatore, per il quale Lotito la scorsa estate chiedeva sui 100 milioni di euro, ha visto abbassare il valore del suo cartellino per una stagione non certo esaltante e proprio per questo il prossimo giugno il numero uno dei biancocelesti potrebbe decidere di venderlo ad una cifra vicina ai 60-70 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere magari abbassata con l'inserimento di calciatori che potrebbero interessare ai biancocelesti: Borini, ad esempio, è sempre piaciuto ma uno tra Laxalt e Strinic potrebbe rientrare nella trattativa. Un'ipotesi più complicata potrebbe essere quella che porta ad AndréSilva, anche se i rapporti tra Lotito e Mendes sono più che buoni...

