CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / 'Caso' Icardi, ennesima puntata con protagonista - manco a dirlo - Wanda Nara.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Su Instagram, dove è davvero attivissima, la moglie-agente dell'ex capitano dell'- che, nonostante non sia infortunato, salterà anche il match di domani contro il- ha pubblicato una 'storia' che può essere interpretata come messaggio in chiave addio ai nerazzurri. "Ignora quando ti criticano ha scritto Wanda Nara - ascolta quando ti danno consigli e (l'ultimo passaggio è significativo, ndr) vattene quando non ti danno valore". Su Twitter invece, ma sempre in chiave addio, va poi segnalato il cuore spezzato in risposta a un tifoso che gli chiede di restare a Milano.