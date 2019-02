NAPOLI ZURIGO CONVOCATI / Sono 20 i convocati azzurri per Napoli-Zurigo. Nessuna sorpresa particolare.

Questa volta non c'è il giovane Gaetano mentre è presenteche domani giocherà da titolare come annunciato anche da Ancelotti in conferenza stampa.

Portieri - Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori - Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Luperto, Koulibaly, Maksimovic, Chiriches.

Centrocampisti - Allan, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski.

Attaccanti - Verdi, Callejon, Mertens, Ounas, Insigne, Milik.

