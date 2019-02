Calciomercato, ESCLUSIVO: Crespo stregato da Urzi. L'Europa si muove

CALCIOMERCATO URZI INTER ROMA / Migliore in campo nella partita contro il River Plate pareggiata per 1-1 (il 'Clarin' gli ha dato un bell'otto in pagella), Agustin Urzi ha incassato gli elogi di mister Hernan Crespo a fine partita: "Agustin ha un'incredibile personalità. Non si è mai spaventato e mi è piaciuto molto perché ha giocato senza paura nonostante l'ammonizione a inizio partita, puntando in continuazione Montiel", ha detto l'ex attaccante in sala stampa.

Esterno offensivo classe 2000, Urzi ama partire da sinistra e a suon di buone prestazioni vuole conquistarsi un posto nella nazionale argentina per il Mondiale Under 20 che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno.

Una vetrina internazionale che potrebbe rappresentare un'occasione importante per gli osservatori che già hanno iniziato a tenere d'occhio il ragazzo. Stando alle informazioni in nostro possesso, squadre del calibro di Inter, Napoli, Roma, Chelsea e Manchester City hanno già preso appunti sul calciatore, anche se è ancora presto per parlare di trattative o di interessi concreti.

