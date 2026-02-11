Atalanta
Incubo retrocessione: UFFICIALE, la big esonera l’allenatore

Ieri è arrivata la quindicesima sconfitta stagionale

La decisione nell’aria da qualche settimana adesso è ufficiale. Il club ha deciso per l’esonero del tecnico dopo l’ennesima sconfitta, per la precisione la quindicesima stagionale.

La big esonera l’allenatore: 15 sconfitte e squadra in zona retrocessione (AnsaFoto) – Calciomercato.it

È finita l’avventura di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham. Gli ‘Spurs’ hanno ufficialmente licenziato l’allenatore danese dopo il ko casalingo col Newcastle, il secondo consecutivo e il quindicesimo di tutta un’annata fin qui a dir poco disastrosa. I londinesi occupano attualmente il sedicesimo posto, con appena punti in più dalla zona retrocessione.

Il Club ha deciso di cambiare il ruolo di Capo Allenatore della Squadra Maschile: Thomas Frank lascia oggi – la nota ufficiale del Tottenham – Thomas era stato nominato a giugno 2025 ed eravamo determinati a dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio di Amministrazione a concludere che un cambiamento a questo punto della stagione è necessario.

Durante la sua permanenza al Club, Thomas si è comportato con un impegno incrollabile, dando tutto il suo contributo per far crescere il Club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo per il futuro”.

