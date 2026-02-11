Incubo retrocessione: UFFICIALE, la big esonera l’allenatore

Ieri è arrivata la quindicesima sconfitta stagionale
La decisione nell’aria da qualche settimana adesso è ufficiale. Il club ha deciso per l’esonero del tecnico dopo l’ennesima sconfitta, per la precisione la quindicesima stagionale.
È finita l’avventura di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham. Gli ‘Spurs’ hanno ufficialmente licenziato l’allenatore danese dopo il ko casalingo col Newcastle, il secondo consecutivo e il quindicesimo di tutta un’annata fin qui a dir poco disastrosa. I londinesi occupano attualmente il sedicesimo posto, con appena punti in più dalla zona retrocessione.
The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.
Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.
However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026
“Il Club ha deciso di cambiare il ruolo di Capo Allenatore della Squadra Maschile: Thomas Frank lascia oggi – la nota ufficiale del Tottenham – Thomas era stato nominato a giugno 2025 ed eravamo determinati a dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio di Amministrazione a concludere che un cambiamento a questo punto della stagione è necessario.
Durante la sua permanenza al Club, Thomas si è comportato con un impegno incrollabile, dando tutto il suo contributo per far crescere il Club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo per il futuro”.