Contratto fino al 2028 da circa 5 milioni di euro netti a stagione
Quattro-cinque mesi e farà ritorno a Milano, sponda nerazzurra. Un ritorno divenuto pressoché certo nelle ultime settimane, intanto è scoppiata una vera e propria bufera.
Una bufera in casa Marsiglia, nel weekend umiliato dal PSG. C’è aria di divorzio fra De Zerbi e il club transalpino, con il tecnico che non sembra più avere la squadra e lo spogliatoio in pugno. Tra i giocatori più contestati, dai tifosi ma anche dai media marsigliesi, c’è Benjamin Pavard.
Negli studi di ‘Winamax’, il giornalista francese Walid Acherchour ha attaccato duramente sia Pavard che capitan Balerdi, considerati fra i peggiori in campo nella supersfida con la formazione di Luis Henrique.
“Pavard è indegno dell’OM”: ‘grana’ per l’Inter
“Sono indegni dell’OM: è indecente! Sono piccoli leader che si credono ciò che non sono. Tutti quei grandi gesti nel pre-partita, per poi farsi umiliare così: sembra una gag. Pavard è stato un comprimario in grandissime squadre, ma non è un leader“.
Dubbi non ce ne sono più, l’avventura di Pavard a Marsiglia si concluderà a fine stagione. Benatia e soci, infatti, non eserciteranno l’opzione d’acquisto fissata a 15 milioni di euro.
Il classe ’96 farà dunque ritorno all’Inter, la quale avrà il compito – senz’altro arduo, visto che ha un contratto fino al 2028 da circa 5 milioni netti – di trovargli una nuova sistemazione. Magari stavolta a titolo definitivo. Premier e Arabia le possibili destinazioni dell’ex Bayern.