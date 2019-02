Roma-Bologna, i convocati di Mihajlovic: out Destro

OUT DESTRO CONVOCATI BOLOGNA / Non ci sarà Mattia Destro domani all'Olimpico.

L'attaccante rossoblu, nonché ex giallorosso, era tra i calciatori più attesi del posticipo di ieri, dopo il ritorno al gol contro il"Federico Mattiello e Mattia Destro non sono disponibili per la trasferta a causa di affaticamenti rispettivamente al muscolo obliquo dell’addome e alla coscia destra", la nota del club.

Ecco l'elenco completo

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Corbo, Danilo, Dijks, Helander, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Poli, Pulgar, Soriano, Svanberg, Valencia.

Attaccanti: Edera, Falcinelli, Sansone, Santander.

