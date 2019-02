Atalanta-Milan, novità di formazione: cambio in difesa

ATALANTA MILAN SORPREDA DIFESA / Andrea Masiello è pronto a riprendersi una maglia da titolare. L'esperto difensore, contrariamente a quanto succedeva lo scorso anno, non è un inamovibile per Gasperini.

Anzi, il centrale non gioca una partita da titolare dallo scoro dicembre ma per via di alcuni acciacchi di, comunque convocato, stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe scendere in campo dal primo minuto, vincendo il ballottaggio con

Per restare aggiornato con tutte le news legate al calcio CLICCA QUI. Una vera sorpresa dunque in difesa per Atalanta-Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui