ATLETICO JUVENTUS CEREZO / È iniziato il conto alla rovescia per Atletico Madrid-Juventus: tra sei giorni il 'Wanda Metropolitano', teatro della finale di Champions League, accoglierà uno degli appuntamenti più importanti di questa stagione. Cristiano Ronaldo torna a calcare un campo di Madrid, contro uno dei suoi rivali più agguerriti dei suoi anni come Merengue. Ne abbiamo parlato, in esclusiva su Calciomercato.it, con Enrique Cerezo, presidente del club Colchonero.

Presidente, tra pochi giorni a Madrid arriva la Vecchia Signora. Che rivale si aspetta?

"Vedo un’ottima Juventus.

I bianconeri sono sempre stati una squadra molto forte e quest’anno, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, si sono rinforzati tantissimo".

L’arrivo del portoghese rende la Juve favorita per la vittoria finale in Champions?

"Non so, siamo tutti favoriti. Le partite bisogna giocarle".

Che accoglienza riserverà il Wanda al ‘vecchio nemico’ Cristiano Ronaldo?

"Cristiano è stato e continua ad essere un giocatore magnifico. Lui e la Juventus saranno accolti bene nel nostro stadio, non avranno alcun problema".

Morata ritroverà, da avversari, i suoi amici bianconeri.

"Ora è un nostro calciatore, un acquisto importante. Farà di tutto, come senza alcun dubbio il resto della squadra, per vincere questa partita".

Simeone, Godin e non solo loro: cosa risponde ai rumors di mercato che vedono vari Colchoneros verso l’Italia in futuro?

"Il fatto che tutta Europa sia interessata ai nostri migliori uomini è indiscutibile, sono bravissimi. Ma la certezza resta una: sono tutti dell’Atletico e lavorano per noi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui