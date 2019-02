CALCIOMERCATO EMPOLI MEVLJA / Novità sul 'caso' Mevlja. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l'Empoli aspetterà massimo fino a lunedì una decisione (che potrebbe arrivare anche nelle prossime 24 ore) dalla Lega riguardo la concessione o meno del transfer del difensore sloveno.

Superata questa 'deadline', il club toscano mollerà del tutto la presa. Ricordiamo cheè/era stato preso dallocon la formula del prestito fino a giugno. Il classe '90, nel frattempo tornato in Russia, ha firmato il contratto intorno alle 18.55 del 31 gennaio, ultimo giorno del mercato invernale, ma poi, per motivi a quanto pare non addebitabile all'Empoli, la registrazione dell'operazione è stata terminata poco oltre il tempo massimo fissato alle 20.