Rischia di saltare un affare in casa Milan, preoccupazione in vista del mercato

Il Milan rischia di veder saltare un affare di mercato in vista della prossima estate con i rossoneri che potrebbero dover fare i conti con un’entrata in meno in vista della prossima stagione.

Igli Tare
Milan, rischia di saltare una cessione

L’infortunio di Ruben Loftus-Cheek, arrivato contro il Parma, rischia di complicare i piani del club meneghino che aveva pensato di cedere il calciatore durante la prossima estate considerato il fatto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2027.

Tra le idee del Milan c’era quella di lasciar partire il giocatore inglese in estate per provare a fare cassa e monetizzare quanto più possibile dalla sua partenza che potrebbe avvenire a costo zero tra poco più di un anno. Il grave infortunio che lo terrà fuori dai campi di gioco per due mesi, rischia di svalutare il suo cartellino con meno pretendenti al classe 1996.

La speranza del Milan è che il calciatore possa mettersi in mostra nelle ultime giornate di campionato per provare a mettere nelle proprie casse circa 15 milioni di euro dalla sua partenza.

Serie A

Serie A logo
