Scambio tra Juventus e Fiorentina, affare a sorpresa in estate

Juventus e Fiorentina potrebbero chiudere uno scambio di mercato a sorpresa in vista della prossima stagione con i bianconeri che hanno messo nel mirino un giocatore dei viola per migliorare il proprio organico.

L’obiettivo principale della Juventus è quello di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League che si sta complicando considerati gli ultimi risultati della squadra bianconera. La dirigenza, nel frattempo, sta valutando anche le mosse da mettere in atto sul mercato per regalare a Spalletti, o al prossimo allenatore, una rosa maggiormente competitiva.

Nel mirino dei bianconeri sarebbe finito De Gea, portiere della Fiorentina che potrebbe andare a difendere i pali della Juventus in vista della prossima stagione con Di Gregorio che appare, ormai, destinato alla cessione. In viola, come parziale contropartita, potrebbe finire Mattia Perin, a caccia di maggiore minutaggio rispetto a quello avuto finora in stagione agli ordini di Tudor prima e Spalletti poi.